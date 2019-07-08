"التعليم" تفتح باب القبول للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات للعام الدراسى 2018/2019.

ويستمر التقديم حتى 25 يوليو 2019، بمحافظات: (القاهرة ـ الإسكندرية ـ الشرقية ـ المنوفية ـ المنيا ـ أسيوط ـ الفيوم ـ بنى سويف ـ بورسعيد) للبنين والبنات، ومحافظات: (الجيزة ـ القليوبية ـ سوهاج ـ الأقصر ـ أسوان) للبنين فقط؛ بهدف التوسع فى انتقاء أفضل الطلاب للالتحاق فى تلك النوعية من المدارس.

ونصت شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية على أن يكون الطالب ناجحًا فى الصف السادس الابتدائى ومنقولًا للصف الأول الإعدادى، وسداد مبلغ (خمسون جنيهًا) قيمة سحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادى، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبى (نظر، صدر، قلب، اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحى أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقع فى نطاقها المدرسة، بالإضافة إلى اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.

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كما تقرر فتح باب القبول لالتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة، فى حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوى الرياضى، وفقًا للشروط التالية: يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الأول الثانوى وقيمته (خمسون جنيهًا)، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبى (نظر، صدر، قلب، اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحى أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقع فى نطاقها المدرسة، بالإضافة إلى اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.

ويشترط حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو أفريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة، أو حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة، أو بطولات الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحاد المختص، دون التقيد بشرط المجموع فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة.

و يشترط قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحادات أو المناطق الرياضية المختصة، على أن يكون مستوفيًا لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها، فضلًا عن أنه فى حالة قبول الطالب واجتيازه جميع الاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية والكشف الطبى يتم سداد مبلغ وقدره (خمسمائة جنيه) بزيادة سنوية قدرها 7%.