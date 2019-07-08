شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسي يلتقى رؤساء دول أفريقيا على هامش مشاركته فى قمة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نشاطه اليوم خلال زيارته لنيامى فى عاصمة النيجر، لرئاسة الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة التنسيقية التى تعد الأولى بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية تحت رئاسة مصرية، وذلك بغرض إطلاق مرحلة جديدة من تكامل الأدوار وتنسيق الجهود فى إدارك المزيد من اندماج الإقليمى والتكامل القارى.

وفى جلسة ثانية، تم بحث اعتماد جدول الأعمال.

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وعلى هامش زيارة لنيامى عاصمة النيجر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيريل راموفازا رئيس جنوب أفريقيا، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، اضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فليكس تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما استقبل أيضا محمد ايسوفو رئيس جمهورية النيجر ورئيس الدولة المضيفة للقمة.

وحرص عدد من زعماء القارة الأفريقية فى التقاط الصور التذكارية على هامش انعقاد القمة فى نيامى عاصمة النيجر.