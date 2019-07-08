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الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظم برنامجا للإعلاميين الأفارفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية برنامجا خاصا لأبرز الشخصيات الإعلامية الأفريقية خلال الفترة من 13 – 27 يوليو الجارى.

 

يتضمن البرنامج ورشة عمل حول دور الإعلام في دعم التنمية المستدامة في أفريقيا، بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فضلا عن ترتيب لقاءات على المستوى الوزاري وكبار المسئولين، وزيارات تفقدية لمحور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من المؤسسات والمصانع والمشروعات الهامة.

 

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وفي هذا السياق، صرح السفير أحمد شاهين، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بأن البرنامج يكتسب أهميته من القائمة المتميزة التي ستشارك فيه من الشخصيات الإعلامية الأفريقية، والتي تضم نحو 39 مشاركا من 32 دولة أفريقية. وأنه يأتي متزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لإطلاع المشاركين فيه على أهم التطورات والفعاليات المرتبطة بهذا الملف، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في مصر مع نجاح برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والإجتماعي.

 

 وأضاف شاهين أن برنامج الإعلاميين الأفارقة يستهدف أيضا تعزيز التواصل وتبادل الخبرات في المجالات الإعلامية والتنموية، مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في دعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

 

 

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