شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا: مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ابتعدت عن مهمتها الأصلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن خطاب حقوق الإنسان لا يجب أن يستخدم لأغراض "شريرة"، متهما المؤسسات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالابتعاد عن مهمتها الأصلية.
وأضاف الوزير الأمريكى خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين فى واشنطن، أن هناك ادعاءات تتعلق بأى من حقوق الإنسان يجب أن تحترم، وأن المؤسسات الدولية لا تزال "مرتبكة" بشأن مسئوليتها تجاه حقوق الإنسان، داعيا إياها بمراجعة واعية للدور الذى تقوم به.
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