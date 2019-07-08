شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: مهمة الوحدات الصحية تقديم الرعاية الأولية وتسجيل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تم تدشينها فى محافظة بورسعيد أول يوم يوليو الجارى، أن وحدات الرعاية الأولية تلعب دورا هاما فى توفير الخدمات الطبية للمواطنين المنتفعين، حيث يتم فبها عمليات تسجيل المواطنين، بالإضافة إلى حصولهم على خدمات الرعاية الأولية.

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وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل فى منشوراليوم: وتتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية، إلى جانب خدمات الطب الوقائى، على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.