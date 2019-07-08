​"الري": الانتهاء من "البنية القومية" لمشروع تنمية شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تفقدت قيادات وزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، مشروع تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 الف فدان على مياه ترعة السلام.

ويهدف المشروع الذي تعمل عليه منذ 3 سنوات إلى تحقيق التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عـن المناطق المكدسة بالسكان في الوادي وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا للوادي.

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وقال الوزارة في بيان صحفي اليوم، إنها انتهت من تنفيذ أعمال البنية القومية للمشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بتكلفة حوالي221 مليون جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 86.500 كيلو بتكلفة إجمالية حوالي 560 مليون جنيه.

وأكدت الانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية، وإنشاء الجسر الواقي ورصف الطرق بالمنطقة بقيمة بلغت حوالي 340 مليون جنيه وعدد (5) قرى توطين بمنطقة سهل الطينة بتكلفة حوالي 120 مليون جنيه.

وفى ذات السياق أوضح المهندس السيد علي شلبي رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، أن منطقتي رابعة وبئر العبد تم انتهاء العمل من 13 مآخذ لري زمام 48142 فدان، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من 10 مآخذ لري زمام 65984 فدان باستثمارات إجمالية قدرها 985 مليون جنيه.