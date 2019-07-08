الري: إزالة 13 حالة تعد على نهر النيل في كفر الشيخ والمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، متمثلة في قطاع حماية نهر النيل، اليوم الإثنين، عن إزالة "13 حالة مخالفة بمحافظتي " كفر الشيخ - المنيا"، ليصبح إجمالى المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 46.47 ألف حالة إزالة.
وتستمر وزارة الموارد المائية والري، في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم، أنها ماضية في جهودها لإزالة جميع التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات".
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