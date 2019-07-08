مفتي الجمهورية يهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنصبه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل المستشار عبد الله أمين محمود عصر رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم،الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لتقديم التهنئة بمناسبة اختياره من قبل الرئيس السيسي وتوليه المنصب بعد أن حلف اليمين.

المستشار عبد الله أمين محمود عصر هو من مواليد7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام ۱۹۷۳ بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الإبتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة ۱۹۹۰ .

- رشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996.

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- ندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام ۲۰۱۰ حتى تاريخه بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة .

- تم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله .

- وإعارته نائباً لرئيس المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيساً لدائرة بمحكمة القيم بالنقض .