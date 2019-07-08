نهاية مؤسفة.. شاب يكتب المشهد الأخير في حياته هرباً من "شبح البطالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضاقت به الأرض بما رحبت وتقطعت به السُبل بحثا عن فرصة عمل تعينه على مواجهة صعاب الحياة، وتوفير نفقاته الشخصية، ليكتب المشهد الأخير في حياته بطريقة مأساوية.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد نجم مفتش القطاع، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بمركز أبو النمرس.

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انتقل المقدم حسام بكير وكيل الفرقة إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة شاب معلقا بحبل مُثبت بسقف غرفته، يرتدي ملابسه كاملة، ووجود حز واحمرار حول رقبته.

تحريات الرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشاب أقدم على الانتحار بشنق نفسه بسبب مروره بأزمة نفسية إثر حاجته للمال.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.