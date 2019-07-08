بالأسماء.. تشكيل المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أصدر المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، القرار رقم 158 لسنة 2019 بتشكيل المكتب الفني للهيئة.

وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها في بيان، أن تتشكيل المكتب الفني جاء كالتالي: تعيين المستشار بدر الدين محمد مجلي رئيسًا للمكتب الفني.

ويضم المكتب، المستشارين مصطفى محمد حسن، وزين العابدين علي إسماعيل وإبراهيم فتحي بدراوي، ونصر حامد محمود، وعبدالمنعم محمود منصور وسامح سيد محمد، وطارق أحمد عمر، ومحمد السيد أحمد عبدالمجيد والدكتور مظهر فرغلي علي (نواب رئيس).

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وشمل القرار أيضًا المستشارين: عمر فاروق محمدي وياسر عبدالفتاح السيد وبليغ حمدي محمود (وكيل هيئة)، محمد صديق إبراهيم وعفيفي محمود عفيفي ومحمد عبدالصبور عبدالكريم ووائل محمد مصطفى والدكتور تامر لطفي صبري وآسر محمود أحمد حرب (مستشار بالهيئة).

وضم المكتب الفني المستشارين: إبراهيم علي إبراهيم وإسماعيل نسيم إسماعيل ويمنى محمد رضا وباسم صابر عجيب ومصطفى محمد مصطفى (مستشار مساعد أ)، ومحمد عاصم عباس وأحمد محمد عباس والدكتور إسماعيل منصور فرج (مستشار مساعد ب)، وعمرو محمد السيد وعبدالله حافظ السيد وإسلام محمد عبدالرحمن (نائب).

وقال المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي للهيئة إن القرار سيعمل به بدءًا من الخميس أول أغسطس المقبل.