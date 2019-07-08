أخبار مصر | رئيس مجلس النواب يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، النائب الكندي المصري، شريف سبعاوي، أول مصري منتخب بالبرلمان الكندى.

وحضر اللقاء الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلان والثقافة والأثار بمجلس النواب.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البرلمان المصرى والكندى، وتطرق اللقاء لبحث امكانية استقبال وفد برلمانى كندى لمصر خلال العام المقبل.

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وأعرب الدكتور علي عبد العال، عن سعادته بانتخاب مصري عضواً بالبرلمان الكندى، وقال إن المصريين فى الخارج هم سفراء للدولة المصرية، وإن نجاحهم فى عملهم بالخارج يعطى انطباعاً جيداً عن مصر والمصريين.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان الكندي، زار مجلس النواب المصري، منذ شهور، وأنه يأمل في مزيد من التعاون بين البرلمانين.

وتابع أنه يجب التركيز على دعم سبل التعاون فى مجال التعليم على الأخص.

وأشاد "عبد العال" بجهود النائب شريف سبعاوى فى إعلان شهر يوليو الحالى شهراً للحضارة المصرية بالبرلمان الكندى، ورفع العلم المصرى فى احتفال كبير بالبرلمان يحضره أبناء الجالية المصرية بعد أيام داخل البرلمان الكندي.

وفي نهاية اللقاء، قام الدكتور علي عبد العال، بإهداء "سبعاوي" ميدالية مرور 150 عاما على البرلمان المصري.