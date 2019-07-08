أخبار مصر | رئيس البرلمان يحيل قانون الجامعات الخاصة والأهلية لـ"تعليم النواب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يحيل قانون الجامعات الخاصة والأهلية لـ"تعليم النواب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 2009) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها، على المادة المنشأة لصندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.

وحسب المادة التي وافقت عليها اللجنة، يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص، وكذلك مصاريف المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص النفاذ للموارد الأحيائية والتنقيب عنها، ومراجعة الموافقات المسبقة عن علم، ومتابعة اتفاقيات التقاسم محليًا ودوليًا، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه مصرى، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز.