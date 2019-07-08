أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يطلق 5 قوافل توعوية إلى الإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يطلق 5 قوافل توعوية إلى الإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، 5 قوافل توعوية إلى محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف والجيزة؛ للتواصل مع المواطنين في قرى ومراكز ومدن هذه المحافظات.

وجاء ذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجيهاته بانتشار الوعاظ وتواجدهم بشكل مستمر بين الناس، حيث تستمر برامج تلك القوافل على مدار أسبوع.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نظير محمد عيّاد، إن تلك القوافل التي يطلقها المجمع بشكل أسبوعي تمثل جانبًا مهمًا في عملية التوعية والحفاظ على وعي وعقول الناس والعمل على تحصينها من مخاطر الفكر المتطرف، وتلبية احتياجات الشباب والرد على أسئلتهم المتنوعة والتي ترتبط بمراحلهم العمرية المختلفة.

وأضاف "عيّاد" أن برنامج القوافل يُنفذ يوميًا على مدار أسبوع من خلال عقد مجموعة من اللقاءات المباشرة، حيث تستهدف تلك اللقاءات التركيز على سبل الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، ومخاطبة الشباب بلغة تناسب أعمارهم واهتماماتهم، مما يسهم في توضيح القضايا الملتبسة في أذهانهم ويساعد على المواجهة الحاسمة لحملات التضليل، فضلًا عن أن تلك اللقاءات توجه مجموعة من الرسائل المهمة في كيفية استعادة الثقة في الذات وتحمل المسئـولية والاهتمام بتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم العملية، بالإضافة إلى تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته.

وأوضح الأمين العام أن تلك اللقاءات تركز أيضًا على أهمية دور المرأة الحالي والمستقبلي لإعداد جيل قادر على تحمل المسئـولية في بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التي تهمش دور المرأة أو تقلل من مكانتها وقدرتها.