أخبار مصر | إطلاق مبادرة "الهرم منور" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق مبادرة "الهرم منور" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة الإنارة بالشوارع. وأكد العميد إيهاب مكاوي رئيس حي الهرم، أن الأعمال بدأت بشوارع السيسي والتأمين واللبيني وكامل السبكي وزغلول.



أطلق حي الهرم مبادرة " الهرم منور"، بهدف إجراء صيانه وتركيب للكشافات واللمبات والتوصيلات الخاصة بالأعمدة الكهربائية والكابولي، بالإضافة إلى مراجعة جميع الأسلاك بالأعمدة وتغطيتها، وكذلك غرف الكهرباء والكابلات بها وذلك حرصا على سلامة المواطنين ولتلاشى حدوث أي تداعيات.