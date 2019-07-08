أخبار مصر | رئيس البرلمان يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب الكندى المصري شريف سبعاوي، أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي.

حضر اللقاء وزيرة الهجرة والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البرلمان المصرى والكندى، وتطرق اللقاء لبحث إمكانية استقبال وفد برلمانى كندى لمصر خلال العام القادم.

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كما أعرب الدكتور على عبدالعال عن سعادته بانتخاب مصرى عضوًا بالبرلمان الكندى، وقال إن المصريين فى الخارج هم سفراء للدولة المصرية، وأن نجاحهم فى عملهم بالخارج يعطى انطباعًا جيدًا عن مصر والمصريين، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان الكندى زار مجلس النواب المصرى منذ شهور، وأنه يأمل فى مزيد من التعاون بين البرلمانين. مشيرا إلى أنه يجب التركيز على دعم سبل التعاون فى مجال التعليم على الأخص.

وأشاد الدكتور على عبدالعال بجهود النائب شريف سبعاوى فى إعلان شهر يوليو الحالى شهرًا للحضارة المصرية بالبرلمان الكندى، ورفع العلم المصرى فى احتفال كبير بالبرلمان يحضره أبناء الجالية المصرية بعد أيام داخل البرلمان الكندى.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور على عبد العال بإهداء النائب شريف سبعاوى ميدالية 150 عاما على البرلمان المصرى.