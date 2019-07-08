أخبار مصر | بيراميدز يقدم مدربه الجديد سيباستيان ديسابر في حضور "البدري" بعدسة الخليج 365 الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقدم مدربه الجديد سيباستيان ديسابر في حضور "البدري" بعدسة الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي بيراميدز اف سي اليوم مدربه الجديد، الفرنسي سيباستيان ديسابر، والذي جاء لقيادة الفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

وجاء تقديم ديسابر لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور رئيس النادي حسام البدري.

ونجح ديسابر في قيادة منتخب أوغندا والوصول بها إلى دور الستة عشر في بطولة أمم إفريقيا 2019 قبل أن يودع المسابقة على يد منتخب السنغال.