أخبار مصر | النائب محمد المسعود: مطار العاصمة الإدارية يدعم السياحة والاقتصاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب محمد المسعود: مطار العاصمة الإدارية يدعم السياحة والاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الجديد، المقرر غدا الثلاثاء، يأتي بعد انتهاء وزارة الطيران من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار.

وأشاد النائب، بحجم المجهود المبذول في المطار للانتهاء منه بشكل سريع ووفق المعايير العالمية، حيث أن عملية الإنشاء راعب توافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب، وتم الانتهاء منه في وقت قياسي.

ولفت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن مطار العاصمة الدولى، يسهم بشكل كبير فى خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما أنه فرصة قوية لدعم حركة السياحة والسفر.

وأشار إلى أهمية المطار بشكل كبير فى تنمية منطقة السويس والعين السخنة التى تحتوى على الموانئ البحرية ودعم المشروعات الاقتصادية والمناطق الصناعية العملاقة المقرر تنفيذها هناك.