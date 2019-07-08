أخبار مصر | رئيس حزب المؤتمر: القمة الأفريقية بالنيجر بداية جادة للتكامل الاقتصادي بين دول القارة

وأشاد بالقضايا المهمة التي جاءت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها خلال افتتاح أعمال القمة والتي أكد خلالها على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة وأن التكامل الصناعى بين دول القارة يحتاج إلى المزيد من التعاون فى كل الأصعدة.

كا أشاد حزب المؤتمر، بإطلاق الرئيس السيسي لمنطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد دخول هذه الاتفاقية التاريخية وغير المسبوقة والتى تمثل حلما كبيرا لدى القادة والرؤساء والحكومات والشعوب الافريقية حيز التنفيذ، معتبرا هذه الاتفاقية واحدة من أهم الإنجازات التى حققها الرئيس السيسى للدول الافريقية خلال رئاسته الحالية للاتحاد الافريقى لأنها تحقق المزيد من التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية وتجعل من هذه القارة الواعدة واحدا من أكبر الأسواق والتكتلات الاقتصادية العالمية خاصة ان هناك اتجاها قويا لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بحوالي 60% بحلول عام 2022 اضافة الى إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأفريقية وهو ما يؤدي إلى انتشار الاستثمارات بالبنية التحتية والقطاع الاقتصادى باستغلال الموارد المتاحة بالطريقة التى تحقق التنمية المطلوبة وترفع من قيمة الإنتاج وحجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

وأضاف أن أفريقيا تمتلك مؤهلات وثروات طبيعية كبيرة ومتعددة وفى مختلف المجالات وثروة بشرية واعدة تمكنها ان تكون واحدة من اهم الاقتصاديات العالمية الكبيرة التى تنطلق بدول القارة الافريقية الى تحقيق التنمية الشاملة وفى مختلف المجالات.

