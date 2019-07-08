أخبار مصر | النائب محمد زكريا يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار مدافن القمامة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب محمد زكريا يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار مدافن القمامة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية بشأن انتشار مدافن القمامة في مناطق كثيرة بمحافظات مصر وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين.

وقال محيي الدين، إنه تنتشر مدافن القمامة في مناطق كثيرة بمحافظات مصر، ورغم التحذيرات الصحية من وجودها إلا أنه لا يوجد توجه حقيقي من الحكومة للقضاء عليها وعمل مدافن آمنة للبيئة ولصحة المواطنين، ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر من الآثار الناتجة عن التخلص العشوائي من القمامة، لما لها من تأثيرات سلبية تضر بصحة الإنسان وتعرضه لملوثات الهواء في زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والتنفسية، فضلًا عن سرطان الرئة.

وأكد أن من مسببات ارتفاع معدلات الوفاة هو التعرّض للملوثات المنبعثة جرّاء حرق القمامة، حتى أنه يزداد تهديد التلوث في المدن الكبرى حيث تتجاوز معدلات التلوث في العديد منها، المستويات الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، مما يمثل خطرا رئيسيًا على صحة الناس، مُشيرا إلى انتشار تلال القمامة، وروائحها كما أنها تنتشر العديد من الحشرات وحرائق القمامة، وانتشار التلوث في محيط المنطقة السكنية ينتج إصابة المواطنين بأمراض الصدر والتنفس.

وطالب بتوضيح إجراءات الحكومة للقضاء على مدافن القمامة في المحافظات المختلفة.