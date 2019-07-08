أخبار مصر | النائبة أنيسة حسونة تطالب بإجراء تحقيق عاجل في غرق "جولدز جيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائبة أنيسة حسونة تطالب بإجراء تحقيق عاجل في غرق "جولدز جيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بضرورة إجراء تحقيق عاجل في حادثة غرق العوامة السياحية "جولدز جيم" التي كانت راسية أمام مجلس الدولة، قرب كوبري الجلاء.

ولفتت النائبة إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين صاحب العوامة والديسكو، بشأن التسبب في حادثة الغرق، مما يتطلب تحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات احتزازية ملزمة للجميع بالصيانة الدورية للعوامات حرصا على سلامة العاملين فيها والمترددين عليها، وخاصة العوامات المتحركة أو السياحية.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بغرق عوامة تقل عددًا من المواطنين بمياة النيل بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ ورجال الحماية المدنية الى موقع الحادث وجار عمل جولة تمشيطية بـ"لانشات الإدارة" داخل المياه لتنفيذ عمليات الانقاذ.