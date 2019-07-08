أخبار مصر | برلماني: المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وضمانتها وكفالتها وإقرار الحقوق وتأكيد سيادة القانون وتكمن مهمتها الأساسية في كفالة حق الدفاع للمتقاضين.

وأشار "فؤاد" إلى أنه من الضروري أن ينص القانون على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، مشيرا إلى أهمية وجود مقعدا للمرأة بمجلس نقابة المحامين، وذلك دعما لتوجه الدولة لتمكين المرأة، كما اقترح "فؤاد" إضافة بند في المادة 131، يقضي بوجود مقعد للشباب عند تشكيل مجلس النقابة، على ألا يزيد العمر يوم الإنتخاب عن خمسة وثلاثين عاما.

واستفسر "فؤاد" عن المادة 187 بشأن تنظيم أتعاب المحاماة وتحصيلها، متسائلا كيف يحكم بأتعاب المحاماة وإلزام الخاسر بها بينما ذكرت المادة أن تحصيلها يسدد مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى، مُعربا عن رفضه إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 والتي تنص على أنه "ولايجوز تجديد إنتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون"، وذلك حفاظا على مبدأ تداول السلطة، مؤكدا على أهمية وجود المادة الإنتقالية المستحدثة، والتي تقضي بانتخاب مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية وفقا للتعديلات، التي طرأت خلال موعد أقصاه تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون.

وأعرب "فؤاد" عن موافقته على مشروع قانون الملكية الفكرية كما ورد بتقرير اللجنة، قائلا: " أن هذا التعديل شرط لتكون مصر جزءًا من العالم في مجال وقاية النباتات، موضحا أن النصوص الجديدة بالقانون تسمح بإستفادة أكبر للشركات الصغرى.