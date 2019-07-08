أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": اتفاقية التجارة الحرة بين دول أفريقيا علامة فارقة في تاريخ القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": اتفاقية التجارة الحرة بين دول أفريقيا علامة فارقة في تاريخ القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية والتي أعلن الرئيس السيس عن بدء سريانها خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى فى نيامى عاصمة النيجر. تعد بمثابة علامة فارقة في تاريخ القارة.

وأضاف "قنديل"، أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول فى تاريخ عملية التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تستهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية بحلول 2022، من خلال إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الإفريقية، مؤكدًا أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تعد انجازا جديدا لمصر وتتسق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى التي تركز على ضرورة ربط الدول الأفريقية لدعم التجارة البينية لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية سوف تفتح مجالات كبيرة لتعزيز التجارة البينية بين دول القارة.

وأكد خالد قنديل، أن مصر لديها مشروع طموح لإنشاء بنية تحتية قوية بالقارة الإفريقية ونقل التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال إلى دول القار، موضحا أن اتفاقية التجارة الحرة تعتبر إطارا مهما فى هذا الموضوع، مؤكدا أن البنية التحتية تمثل أهم ركائز الاستثمار فى الدول الافريقية، وأن ربط الطرق والسكك الحديدية بين الدول الافريقية ستستغرق وقت وعمل كبيرين الا أن نتائجها الايجابية ستنعكس مباشرة على القارة الافريقية.

كما أكد أن مصر عادت بقوة الى الساحة الافريقية بعد فترة غياب، مشددا على أن دور مصر يحظى بتقدير كبير من قيادات الدول الافريقية.