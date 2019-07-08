أخبار مصر | رئيس البرلمان يؤكد أهمية مشروع تعديل قانون نقابة المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يؤكد أهمية مشروع تعديل قانون نقابة المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، في بداية مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة، على أهمية مشروع تعديل قانون نقابة المحامين، موضحًا أنه من مشروعات القوانين المهمة، والذي يتعلق بمهنة نبيلة ومهمة، ويتعلق بحق من الحقوق الأساسية للإنسان وهو حق الدفاع، وهو حق مقدم على الحقوق الأخرى، وجزء لا يتجزأ من مهنة القضاء.

وطالب "عبد العال" قبل بدء مناقشة القانون، النواب بمراعاة أهمية القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون تم عرضه على اللجنة التشريعية منذ فترة وتمت مناقشته وأفسح المجال للمعارضين والمؤيدين من النواب.

وتابع: من الطبيعى أن كل قضية لها مؤيد ومعارض وهذه الديمقراطية، متابعا: لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة خلال مناقشة المشروع، وسأفسح المجال للمعارض والمؤيد، كما هي التقاليد التى التزمت بها كرئيس للمجلس، لذلك علينا أن نستحضر التقاليد البرلمانية والحوار الهادئ الذى تم في التعديلات الدستورية، ولن أسمح بانتزاع الكلمة عنوة والرأى المؤيد والمعارض سيكون له احترام، وعلينا احترام بعضنا البعض، والرأى في النهاية للتصويت.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون 12 لسنة 2009، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.

كما وافق البرلمان على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.