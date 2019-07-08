أخبار مصر | رئيس البرلمان عن القيد في نقابة المحامين: أصبح سداح مداح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان عن القيد في نقابة المحامين: أصبح سداح مداح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب إن القيد في نقابة المحامين أصبح "سداح مداح"، لأن الجميع لا يمارس المهنة، مؤكدا على ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار.

وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة نريد ضبط القيد في نقابة المحامين، ولا نريد كلام دغدغة المشاعر، توجد ٢٧ كلية حقوق في مصر، وتوجد كليات حقوق بها أستاذ واحد فقط، فنحن فى حاجة لضبط الدراسة في كليات الحقوق، وأشار إلى أن في مصر ٧٥٠ ألف محام، بينما في الاتحاد الأوروبى ١٠ آلاف محام.

وأوضح أنه لا يجوز أن يكون طالبا أمس ومعاون نيابة أو محامٍ اليوم، بمجرد حصوله على ليسانس حقوق، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية تعمل امتحان تحريرى وشفهى للخريجين قبل العمل بها.

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وأضاف، كان في مصر من قبل ثلاث كليات حقوق، وكانت نسبة النجاح بحقوق القاهرة لا تتعدى ١٠ في المائة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة مهمة وجزء لا يتجزأ من القضاء، وبالتالي تتطلب الاهتمام بمن يعمل بها.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون 12 لسنة 2009، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.

كما وافق البرلمان على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

