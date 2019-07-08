أخبار مصر | رئيس البرلمان يكلف بالانتهاء من تعديلات حماية الملكية الفكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يكلف بالانتهاء من تعديلات حماية الملكية الفكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة الآن، برئاسته؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، بالانتهاء من تقريرهما المُشترك بشأن تعديلات بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية خلال 24 ساعة من الآن وعرضه على الجلسة العامة غدا الثلاثاء.

وأوضح "عبد العال"، أنه كان قد أُدرج بجدول أعمال الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المُشتركة من الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وآخر مُقدم من عبد الحميد الدمرداش وأكثر من عُشر أعضاء المجلس فى ذات الموضوع.

وأضاف رئيس البرلمان، أنه تلقى طلبا من رئيس وأعضاء مكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بإعادة التقرير لدراسته مرة أخرى، وألزم اللجنة بالانتهاء من التقرير فى مدة لا تزيد عن 24 ساعة ليس أكثر، على أن يُعرض التقرير على جلسة الغد.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون 12 لسنة 2009، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.

كما وافق البرلمان على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.