أخبار مصر | حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمستودعات لضبط الأسعار والسلع الفاسدة

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، من ضبط 3840 لتر سولار داخل محطتي بنزين بالقطامية والروبيكي قام المسئولون عنها بتجميع حصة السولار المخصصة لهما داخل براميل وجراكن بدون تصريح وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لهم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، لحماية المواطنين من أساليب التلاعب والغش التجاري، بالإضافة إلى تكليف مجموعات عمل للأشراف على نقل المواد البترولية من المستودعات الرئيسية إلى المحطات، والتأكد من وصول الكميات التي تم شحنها إلى المحطات.

وأشار إبراهيم فوزى العسقلاني، مدير مديرية التموين، إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 1،5 طن سكر مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج و1900 كجم رنجة و1392 كجم لحوم و300 كجم دواجن و6 أطنان من الدقيق مجهول المصدرو900 علبة تونة و175 برطمان عسل زنة 166 كجم و7 طن أرز و150 عبوة شامبو و150 كجم كعك و300 جهاز ريسيفر غير مطابقة للمواصفات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وذكر مدير مديرية التموين أن الجهات الرقابية بالمديرية حررت محضر ضد صاحب أحد المطاعم بالمقطم لإدارته بدون ترخيص وحيازته 1،920 طن دجاج منتهية الصلاحية ومواد غذائية بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

