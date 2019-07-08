مصر | "طعن" و"شنق" و"حرق".. 8 حالات انتحار تهز القاهرة في أسبوع: ماتت أمه فخُلع قلبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعن" و"شنق" و"حرق".. 8 حالات انتحار تهز القاهرة في أسبوع: ماتت أمه فخُلع قلبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما يغيب الضمير الديني والضمير الاجتماعي في نفوس الكثيرين، تزداد حالات الانتحار في مجتمعنا، فقد شهدت محافظة القاهرة خلال الـ8 أيام الماضية 6 حالات انتحار مأساوية تعددت أسبابها ودوافعها ولكن تبقى النهاية واحدة والمصير واحد، ما بين إشعال النار والطعن والشنق وإطلاق النار والقفز من الشرفة، وفي هذا التقرير ترصد بوابة " الخليج 365" حالات الانتحار في محافظة القاهرة:

" بعد تركه للعمل يشعل النيران في نفسه "

فى منطقة البساتين شهدت واقعة مأساوية عندما قاما فران يدعى محمد خالد 25 سنه بأشعال النيران بنفسه والتخلص من حياته، بسبب مروره بضائقة مالية، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتوفى لديه طفلين وكان يعمل فران ولكن ترك العمل وأزدادت عليه المصاريف والخلافات مع زوجته، ويوم الواقعة أشتدت هذة الخلافات وتطورت الى مشاجرة ليقرر فيها المتوفى انهاء حياته فقام بسكب بنزين عليه وإشعال النار بجسده لينتحر أمام زوجته وابنائه.



وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. "بسبب أزمة نفسية"

وفى منطقة حدائقة القبة بالقاهرة قاما موظف بأطلاق النار على نفسه للتخلص من حياته، وكشفت التحقيقات الأولية أن المنتحر كان يمر بأزمة نفسية وكان أهله على علم بها، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل ثلاثينى وبها طلق نارى بالرأس، وتبين من تحريات المباحث أنه يعمل موظف حكومى ويدعى احمد.م 30 سنة، وحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة التى تولت التحقيقات. انتحار رجل أعمال بعد إعلان أفلاسه

قاما رجل أعمال وصاحب شركة بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بشرفة مسكنه بمنطقة الرحاب، بعد أن أعلن أفلاس شركته وخسارة أمواله كلها، وكشفت التحقيقات النيابة بالاستماع لفرد الأمن التابع لأمن الرحاب والمسئول عن حراسة العمارات، أنه التقى مع رجل الأعمال وكان يتحدث بطريقة هستيرية، وبعدها سمع صوت ارتطام قوى وفوجىء به مرميًا على الأرض. Advertisements



وتبين من التحريات الأولية أن المنتحر يدعى م.م 40 سنه صاحب شركة وتم إعلان إفلاسة ويمر بضائقة مالية وقام باستئجار شقة ويعيش بمفرده هو وكلبه، وبسوال أحد أقاربه أكد أنه كان يمر بحالة نفسية صعبة ولا يستطيع سداد إيجار الشقة كما اتهم كل أصدقاءه ومعارفه بالخيانة وتخليهم عنه. وتبين من التحريات الأولية أن المنتحر يدعى م.م 40 سنه صاحب شركة وتم إعلان إفلاسة ويمر بضائقة مالية وقام باستئجار شقة ويعيش بمفرده هو وكلبه، وبسوال أحد أقاربه أكد أنه كان يمر بحالة نفسية صعبة ولا يستطيع سداد إيجار الشقة كما اتهم كل أصدقاءه ومعارفه بالخيانة وتخليهم عنه. "بعد وفاة والدته شاب يشنق نفسه "

وفى منطقة عين شمس شهدت واقعة انتحار ينفطر لها القب عندما أقدم شاب على شنق نفسه بعد وفاة والدته مباشرة، لعدم كونه العيش بدونها، وكشفت التحقيقات أن الشاب المنتحر كان يعمل فى الأفراح وكان يعيش بمفرده مع والدته المسنه وكان ينفق عليها ويوم الواقعة تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبالانتقال والفحص، عثر على جثتين لسيدة مسنة تبلغ من العمر 70 سنه، ونجلها ويدعى "م.أ"، 30 سنة، وتبين من الفحص المبدئى الأولى أن وفاة السيدة المسنة كانت طبيعية ولا توجد اى إصابات ظاهرية، بينما أقدم ابنها على الانتحار بعد وفاتها مباشرة، بشنق نفسة بحبل.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تطعن نفسها بالخطأ

بعد أن ضاقت بها الحياة أخذت ابنائها الثلاثة وتركت بيت الزوجية لتذهب الى بيت أهلها وبعد مشادة كلامية بينها وبين والدها للرجوع الى بيت زوجها طعنت نفسها بالخطا لتنهى حياتها بالخطأ وحياة جنينها بمنطفة دار السلام، كشفت التحقيقات أن المتوفية تدعى مروة.خ 30 سنة ربة منزل ولديها ثلاث بنات من زيجات أخرى لم تحظى بالنجاح.

وتبين من التحقيقات تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من عامل يفيد بانتحار نجلته "حامل" ومقيمة بدائرة القسم، بطعنة نافذة باستخدام سكين، حيث أصابت نفسها عن طريق الخطأ، خلال مشادة كلامية نشبت بينهما لحل الخلاف بينها وزوجها للرجوع إلى منزلها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. " متهم يشنق نفسه داخل القسم "

وفى منطقة الشروق قاما متهم بالأنتحار بعد ان شنق نفسه، بعد مروره منذ 3 أيام بحالة نفسية سيئة، وكشف تحريات المباحث أن المتهم تم ضبطه فى قضية سرقة سيارة بالإكراه، وبعد أن عرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ليقدم بعدها على الانتحار بشنق نفسه.



كان اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة تلقى إخطارا من قسم شرطة الشروق مفاداه انتحار متهم داخل القسم، وأكدت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

