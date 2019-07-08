مصر | لمروره بـ"ضائقة مالية".. انتحار شاب شنقًا في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمروره بـ"ضائقة مالية".. انتحار شاب شنقًا في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، بنطاق مركز أبو النمرس، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وبانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد مصطفى عثمان معاون مباحث المركز، وعثر على جثة الشاب يرتدي كامل ملابسه، ومعلق بسقف غرفته، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة سوي وجود حز وإحمرار حول رقبته.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لمروره بضائقة مالية ما دفعه إلى الإنتحار شنقا، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.