مصر | النيابة تنتقل لمعاينة موقع قتل مسنة داخل شقتها بـ14 طعنة بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتقل لمعاينة موقع قتل مسنة داخل شقتها بـ14 طعنة بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، لمسرح الجريمة، التي وجدت فيها جثة السيدة العجوز التي تبلغ من العمر 52 عامًا، للمعاينة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، التحقيق حول واقعة العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، داخل شقتها بمحيط قسم إمبابة.

وكشفت التحقيقات الأولى، التي أجرتها النيابة العامة، أن السيدة تقيم بمفردها، وأولادها يعيشون خارج المنطقة، فقبل الواقعة، كان أولادها يحاولوا الاتصال بها، ولكن لم تجدى المحاولات بأي شئ، فانتقل أحد أبنائها على الفور لشقه والدتها، ووجدها جثة هامدة على الأرض، وحولها آثار دماء وبعثرة في الشقة، وقام بالإبلاغ على الفور.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة بها حوالي 14 طعنة بأماكن متفرقة في جسدها.

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البداية بلاغ تلقاه العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائي لقطاع الشمال من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم إمبابة.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة عن أن الجثة لسيدة أرملة خمسينية تقيم بمفردها في المنزل، وتعمل محفظة للقرآن الكريم، وبها آثار نحو 14 طعنة متفرقة بالجسم.

وشكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة بمشاركة العقيد محمد عرفان والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.