مصر | تفاصيل جلسة محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بقضية "اقتحام الحدود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بقضية "اقتحام الحدود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " لجلسة غدا الثلاثاء لاستكمال مرافعة الدفاع.

وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة الي مرافعة المحامي كامل مندور دفاع المتهمين رقم 87 و88 و118 والذي أكد ان المتسللين من غزة نوعين أشخاص متسللين للاتجار في أشياء مشروعة وأخرين يتسللوا للاتجار في أشياء غير مشروعة تكون مسروقات قاموا بالتسلل بها لبيعها في سيناء .

وذكر الدفاع بان أحداث 25 يناير كانت فوضة شعبية عارمة اجتاحت محافظات مصر ، وأن ماحدث في سيناء كانت تصادمات بين اهالى سيناء كما أن لهجة أهل سيناء نفس لهجة غزة فليس هناك دليل قطعى بان المقتحمين للسجون من غزة

وأضاف الدفاع بأن السجون بها أشخاص سياسين تابعين لحزب الله والسلفية الجهادية مما يشير ان اتباعهم لهم دوافع لتهريبهم ،

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وأوضح الدفاع بان حركة حماس عبارة عن جماعة وليست دولة عظيمة حتى يكون لها القوة في الدخول للبلاد

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".‎