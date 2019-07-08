مصر | "مكالمة هاتفية" تكشف جريمة مقتل مسنة بـ14 طعنة بإمبابة.. والنيابة تبدأ التحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكالمة هاتفية" تكشف جريمة مقتل مسنة بـ14 طعنة بإمبابة.. والنيابة تبدأ التحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة إمبابة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، داخل شقتها بإمبابة.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها النيابة العامة، أن السيدة تقيم بمفردها، وأولادها يعيشون خارج المنطقة، فقبل الواقعة، كان أولادها يحاولوا الاتصال بها، ولكن لم تجدي المحاولات بأي شئ، فانتقل أحد أبنائها على الفور لشقه والدتها، ووجدها جثة هامدة على الأرض، وحولها آثار دماء وبعثرة في الشقة، وقام بالإبلاغ على الفور.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة بها حوالي 14 طعنة بأماكن متفرقة في جسدها.

وتعود البداية بلاغ تلقاه العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائي لقطاع الشمال من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم إمبابة.

Advertisements

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة عن أن الجثة لسيدة أرملة خمسينية تقيم بمفردها في المنزل، وتعمل مُحفظة للقرآن الكريم، وبها آثار نحو 14 طعنة متفرقة بالجسم.

وشكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة بمشاركة العقيد محمد عرفان والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.