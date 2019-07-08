مصر | عاجل.. النائب العام يكلف بالتحقيق في بلاغ ضد عزمي بشارة وبلال فضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النائب العام يكلف بالتحقيق في بلاغ ضد عزمي بشارة وبلال فضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المحامي العام للنيابة حلوان، بالتحقيق في البلاغ رقم 8365/2019 عرائض النائب العام ضد عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عزمي بشارة، مالك شبكة قناة التليفزيون العربي، والكاتب الصحفي بلال فضل، وأحمد منصور بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ووصفهم بالجواسيس والمنافقين.

وتقدم عمرو عبد السلام المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد أحمد صبحي منصور، مدرس لغة عربية مفصول من الأزهر الشريف ومقيم بلندن، وعزمي بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، ورئيس مجلس إدارة قناة التليفزيون العربي الفضائية، والتي تبث من لندن، والكاتب الصحفي بلال فضل، مقدم برنامج “عصير الكتب” المذاع على نفس القناة.

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وجاء البلاغ المقدم كالتالي: "تدوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى الفيديوهات المصورة لقناة التيلفزيون العربي الفضائية، والتي تبث من لندن ويرأس مجلس إدارتها المبلغ ضده الثاني عضو الكنيست الصهيوني السابق، عزمي بشارة.

وقد تضمن هذا الفيديو استضافه المبلغ ضده الأول المدعو أحمد صبحي منصور مدرس اللغة العربية، والمعروف بعدائه للإسلام وإنكاره وطعنه في السنة النبوية الشريفة، واتخاذه من أمريكا موطنًا ومنبرًا لمهاجمة مصر ومؤسسة الأزهر الشريف، والتشكيك في ثوابت الدين.

وحيث أن المبلغ ضده قد تم استضافته من قبل المبلغ ضده الثالت بلال فضل، وأثناء اللقاء قام المبلغ ضده الأول بالإساءة إلى الصحابة وخلفاءه الراشدين أبو بكر وعمر و عثمان رضي الله عنهم، حيث وصفهم بأنهم جواسيس زرعتهم قريش لتجسس على النبي صلي الله عليه وسلم واتهمهم بالنفاق والكفر.

ولذلك نلتمس باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المبلغ، ومخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى مصر لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، بالإضافة إلى تكليف أجهزة المخابرات العامة بإعداد التقارير الأمنية عن ضلوع دولة قطر بتمويل شبكة قنوات التليفزيون العربي بالعاصمة البريطانية لندن".