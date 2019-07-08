مصر | لرفضه إنهاء علاقتهما الجنسية.. "ولاء" تستعين بزوجها لتصوير عشيقها بـ"قميص نوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لرفضه إنهاء علاقتهما الجنسية.. "ولاء" تستعين بزوجها لتصوير عشيقها بـ"قميص نوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت سيدة وزوجها و5 من أسرتها، على اختطاف شاب وتصويره بقميص نوم وإجباره على توقيع وصولات أمانة، وذلك بعد رفضه إنهاء علاقته الجنسية مع الأولى، التي استمرت طيلة سفر الزوج إلى إحدى الدول العربية، لذلك اختمرت في ذهن العشيقة هذه الفكرة الشيطانية لكي تتخلص من مطاردة الشاب لها.

وتلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة كرداسة بتقديم عامل بلاغ باحتجازه وتصويره بملابس حريمي وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة من سيدة وأسرتها.

وعلى الفور، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

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وكشفت التحريات، أن المجني عليه كان مرتبطا بسيدة متزوجة ونشأت بينهما آثمة علاقة طول فترة سفر زوجها للعمل بإحدى الدول العربية إلا أنها قررت إنهاء علاقتها بعشيقها فور عودة زوجها من الخارج، فرفض العشيق وهددها بفضحها وحاول التواصل معها عدة مرات إلا أنه فشل.

وأضافت التحريات، أن العشيق اتصل هاتفيا بأحد أصدقائها على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك وطلب منه رقم الزوج ما دفع الصديق لإخبار زوج السيدة بطلب هذا الشخص، وعندما واجه زوجته اقنعته أنه يطاردها وقرروا تأديبه لإزاحته من طريقها.

واتفقت الزوجة "ولاء. ا"، مع زوجها و٥ آخرين هم حماها وشقيقها ونجل شقيقتها وشقيق الزوح على التتفيذ، واستدرجت عشيقها لإحدى الشقق وجردوه من ملابسه وأـجبروه على ارتداء قميص نوم، وقاموا بتصويره على هواتفهم ثم أجبروه على توقيع ١٠ ايصالات أمانة على بياض.

وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتم أقروا بارتكاب الجريمة.