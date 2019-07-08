مصر | سنة مع إيقاف التنفيذ لرجل أعمال سعودي لإحرازه سلاحا بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنة مع إيقاف التنفيذ لرجل أعمال سعودي لإحرازه سلاحا بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ على "طاهر بن عباس" رجل أعمال سعودي الجنسية لإحرازه سلاحا ناريا غير مرخص.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ للمقدم محمد سيف الدين مشرف فنادق شرطة السياحة، بقيام المتهم بتسليم سلاح ناري لأفراد الأمن أثناء تواجده بفندق الماريوت دائرة قسم شرطة قصر النيل، فتوجه علي الفور إلي المكان المشار إليه وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدافاع عن النفس، كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط هو عبارة عن سلاح ناري محول من محدث صوت علي شكل مسدس صناعة أجنبية.