شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كهرباء مصر العليا» يمهل قيادات الشركة بقنا 15 يومًا لتحسين الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، استياءه الشديد من سوء حالة الإدارات الهندسية بمحافظة قنا، لافتا إلى أنه قام بإعطاء مهله لمدة 15 يوما لقيادات الشركة بالمحافظة لتلافي الملاحظات ورفع الأداء في الإدارات الفنية والتجارية.

وقال «أبو وردة»، في تصريحات صحفية: إن «قطاع الكهرباء يولي محافظات الصعيد أولية، خاصة بعد سنين من التجاهل والإهمال»، لافتا إلى أنه تم تدعيم المدن والقرى في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان بـ478 محول، و828 كشك، و232 وحدة ربط حلقي، بالإضافة إلى 443 لوحة جهد منخفض.

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وأضاف «أبو وردة» أنه تم تدعيم شبكة الجهد المتوسط بعدد ( 13) موزع، وعدد (1736) عمود، و(227000) متر موصلات هوائية، كما تم الانتهاء من تركيب بعدد (14789) عمود، وتم عزل الشبكة بكمية (98000) متر كابلات.

وأكد «أبو وردة» أن حملات كشف السرقات ولجان الضبطية القضائية أثمرت عن 11943 محضر ضبطية بإجمالي إيداعات 15,5 مليون جنيه، وبالنسبة لتركيب عدادات الشحن، أوضح «أبو وردة» أنه تم الربط بين جميع وحدات الشحن الفرعية ومراكز الشحن الرئيسية بالقطاعات ومركز الشحن الرئيسي بالشركة عن طريق خطوط ربط «VPN» بتقنية «MPLS»، وعمل شبكة مغلقة تربط الأجهزة الخاصة بالقطاع.

وتم تفعيل خدمة الشحن الإلكتروني بنهاية عام 2018، وذلك من خلال شركة «E-Finance» ليضاف إلى الشركة منفذ بيع إلكتروني جديد، كما تم شراء عدد (66) وحدة شحن وربطها بالنظام الحالي ليصبح إجمالي وحدات الشحن عدد (137) وحدة موزعة على عدد (50) مركز شحن، كما يتم متابعة جميع مراكز الشحن بالقطاعات الأربعة بالشركة من خلال مهندسي الإدارة العامة لأنظمة العدادات الحديثة.

وأضاف أنه تم خلال أبريل الماضى تركيب سيرفر حماية من الاختراق الإلكتروني (SOPHOS) لنظام العدادات المسبقة الدفع على السيرفر الرئيسي بالتنسيق مع مهندسي جهاز الأمن السيبراني.