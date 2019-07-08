شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مزرعة مصرية و4 صوب زراعية لإنتاج شتلات الفاكهة في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، حول التعاون الزراعي مع دولة تنزانيا، وأهم المشروعات المشتركة بين البلدين في إطار التعاون بين مصر والدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، وأن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى هو رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس وزراء تنزانيا خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وأكد «أبوستيت» أن اللجنة العليا المصرية التنزانية المشتركة، والتي عقدت في يناير 2018 بحثت مسودة مشروع ميكنة العمليات الزراعية للمزارع الصغير، ومشروع المزرعة المشتركة للإنتاج النباتي والحيواني، وانتهت اللجنة بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

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وحول المشروعات المشتركة قال ابوستيت ان هناك مزرعة مصرية مشتركة في زنزبار وبدء النشاط بالمزرعة في 2004 على مساحة إجمالية 100 هكتار، بالإضافة إلى الأنشطة المقدمة في مجال المحاصيل الحقلية (الذرة الشامية، الأعلاف، السور جم)، والمحاصيل البستانية (فاكهة الكمثري، المانجو، الباباى)، والخضر( الطماطم والخيار).

وفيما يتعلق بإنشاء الصوب الزراعية، قال وزير الزراعة ان لمصر في تنزانيا عدد (4) صوب زراعية لإنتاج شتلات الفاكهة وكذلك إنتاج شتلات الخضر، وقام الخبراء المصريون بالمزرعة المشتركة في زنزبار بالمعاينة لتنفيذ مزرعة مصرية – تنزانية بمورجورو – شيتا على مساحة 2500 هكتار، والتابع لوزارة الدفاع التنزانية، وجار إنهاء الإجراءات للتوقيع على مذكرة التفاهم.

وحول مشروعات المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل قال وزير الزراعة ان هناك مقترحا لمشروع ميكنة العمليات الزراعية للمزارع الصغير بدولة تنزانيا، بتمويل من المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل، وفي مجال التدريب قدم المركز المصري الدولي عدد (37) منحة تدريبية لدولة تنزانيا في الفترة من2016– يونيو 2019 في المجالات الزراعية المختلفة.