وكيل الأزهر: أدعو اتحاد الجامعات الأفريقية إلى إطلاق بنك للمعرفة على الإنترنت

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في كلمته اليوم الإثنين، خلال افتتاح المؤتمر الدولى للأزهر تحت عنوان: «دور مؤسسات التعليم العالى في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية»، والتى ألقاها نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، «أنَّه تلقى بمزيد من الأمل والتفاؤل في مستقبل مشرق، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية، ورؤيته الحكيمة التي طرحها خلال رئاسته القمة الأفريقية الإستثنائية بالنيجر؛ ليتحقق هذا الحلم الذي يُمَّثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الإقتصادي، بما يُرسخ دعائم الوحدة القارية، ويُحقق التنمية الشاملة».

كما أضاف وكيل الأزهر،: «إن الأزهر يعتز بثقة الدول الأفريقية في قدرة مصر على قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك، كما يقدر الأزهر جهود القيادة السياسية المصرية الرامية للنهوض بالقارة الأفريقية، والتي تتجلى في أبهى صورها خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي».

وأعرب وكيل الأزهر عن تطلعه أن يُؤسس المؤتمر بأطروحات المسئولين والخبراء لمرحلة جديدة، تشهد انطلاقة قوية للتعاون البنَّاء بين مؤسسات التعليم العالي بالقارة الحبيبة، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر يرعى ويدعم هذا المؤتمر، ويتمنى له التوفيق في وضع رؤية مستقبلية تسهم في نهضة مؤسسات التعليم في قارتنا الأفريقية.

وأكّد وكيل الأزهر أن القارة الأفريقية، تمتلك كنوزًا طبيعية وثروات بشرية تؤهلها لصدارة العالم، وأنَّه لا مناص أولاً من ترسيخ فريضة التعارف بين الشعوب الأفريقية، وإرساء دعائم الأخوة الإنسانية، وركائز الوحدة القارية بين الأشقاء الأفارقة، وإقرار التسوية السياسية لأى نزاعات أو أزمات، وإحلال الحوار بديلاً عن أي صراعات، وتنسيق الجهود المشتركة للمواجهة الشاملة للإرهاب والتصدي الحاسم لمموليه وداعميه.

وشدد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأفريقية بشتى مداراتها، وفى أسمى صورها، والإرتقاء بها لتأسيس شراكات استراتيجية، تُسهم في تحقيق التكامل الأفريقي، الذي هو السبيل الأوحد لتجاوز التحديات الجسيمة، وقد تجَّسدت هذه المنطلقات السامية، وتلك الرؤية الواضحة فيما طرحته مصر، وشرعت في تنفيذه منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي من استراتيجية قارية للتنمية المستدامة، انطلاقًا من الوعى الكامل بأن الأمن والإستقرار هما الركيزة الأساسية لأى جهود تنموية.

وقال عباس،:«إن الأزهر جامعًا وجامعة بقيادة شيخ الأزهر، يؤدى دورًا متعاظمًا في إرساء شرعية الإختلاف، وقبول الآخر، وثقافة الحوار، وقيم السلام، والتسامح، والتعايش، والإندماج الإيجابي، والتصدي لسرطان الإرهاب الخبيث، وفيروس التطرف اللعين، وآفة العنف المقيتة، وإنقاذ البشرية من ويلات التكفير.. ليس بأفريقيا فحسب بل في العالم أجمع».

وأشار إلى أنه مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، قرر شيخ الأزهر، تشكيل لجنة للشؤون الأفريقية لا سيما أن هناك طلابًا من ٤٦ دولة أفريقية يتوافدون للدراسة بالمعاهد والكليات الأزهرية؛ وذلك لوضع البرامج الداعمة لأشقائنا، وقد وافق على مضاعفة المنح الدراسية المقررة لأبناء أفريقيا، لتصبح ١٦٠٠ منحة، إضافة إلى التوسع في قوافل السلام لنشر ثقافة التعايش والتسامح بدلًا من الكراهية والعنف، وتدريب الأئمة الأفارقة على آليات مواجهة الأفكار المتطرفة والتعامل مع القضايا المستحدثة، وإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية.

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وأضاف أن جهود الأزهر التعليمية في أفريقيا لا تقتصر على استقبال الطلاب الوافدين للدراسة بالقاهرة فحسب، بل حرص الأزهر على المبادرة والذهاب بمنهجه وعلمائه إلى قلب أفريقيا، وذلك من خلال 16 معهدًا أزهريًا في عدة دول أفريقية، ويعمل الأزهر من خلال هذه المعاهد على تحسين الأوضاع التعليمية في هذه الدول الشقيقة، ونشر المنهج الأزهري الوسطي، وكذلك انتشار 537 مبعوثًا أزهريا في مختلف دول القارة السمراء، لنشر تعاليم الإسلامية الصحيحة.

وعبر عن أهمية البحث الواقعي لأزماتنا، والسعي الجاد نحو حلها، بمراعاة فقه الأولويات؛ إعلاءً لمبدأ: (الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية)، «فنحن أدرى بما يُواجهنا من تحديات، والأقدر على تجاوزها، ولا أرى طوقًا للنجاة بمنأى عن البحث العلمي؛ فما أحوجنا الآن إلى بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم العالي في أفريقيا تنطلق من تيسير تبادل الخبرات الأكاديمية، والرسائل العلمية، والدراسات والأبحاث التخصصية والمجتمعية عبر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة».

ودعا عباس، اتحاد الجامعات الأفريقية، إلى المبادرة بإطلاق بنك للمعرفة على شبكة الإنترنت، يُتيح للباحثين الإستفادة من هذا الإنتاج الفكري الثري، ويُوفر للحكومات ولصنَّاع القرار، فرصة تبنى سياسات عملية، تُلبى طموحات الشعوب الأفريقية، وتضمن لهم العيش الكريم، والسعي الجاد نحو التوسع في إتاحة فرص ميسرة للتعليم العالي المتطور بمختلف البلدان الشقيقة بمراعاة شواغل الشعوب واحتياجاتها.

كما أكد على أهمية مواكبة أحدث المعايير الدولية، من خلال الإرتباط العلمي الوثيق مع كبرى الجامعات العالمية، عبر اتفاقيات الشراكة العلمية التي تضمن الجودة الشاملة، إضافة إلى تشجيع ثقافة البحث العلمي والإبداع والإبتكار، خاصة في المجالات التنموية؛ لمواجهة التحديات القارية، وتعزيز التنافسية العالمية، وزيادة فرص التدريب التقني والمهني بما يُلبى احتياجات سوق العمل.

وفي ختام كلمته وجه وكيل الأزهر، رسالة لشباب الجامعات الأفريقية، قائلاً: «أفريقيا تُناديكم، وتتطلع إلى سواعدكم الفتية في البناء والتعمير، فلَّبوا النداء، واقهروا الصعاب بالعلم النافع والعمل الجاد.. وطِّنوا أنفسكم على الأخوة الإنسانية والوحدة القارية.. كونوا دعاة خير وسلام، وبُناة حضارة»، داعيًا إلى ترسيخ المنظومة القيمية والأخلاقية في المناهج الدراسية بالجامعات، بما يُسهم في بناء الإنسان على النحو الذي يؤهل الخريجين لإثراء الحضارة الإنسانية.

يأتي المؤتمر الذي يعقد كل عامين، تحت عنوان «دور مؤسسات التعليم العالى في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية»، ويستمر حتى 11 يوليو الجارى، والذي يقام لأول مرة بمصر تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الإهتمام المشترك والأولويات اللازمة، من أجل تنمية وتطوير التعليم العالى في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.

ويشارك في المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.