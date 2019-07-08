شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تكلفة التدهور البيئي بلغت 1.1% من الإنتاج المحلي في 2013 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك علاقة تكاملية بين البيئة والاقتصاد والصناعة، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة علاقة البيئة بالاقتصاد مضيةأن المعتقد السائد أن البيئة والمحافظة عليها يعوق التنمية الاقتصادية والصناعية وعمليات الاستثمار هو أمر خاطئ وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالحقيقة.

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وأشارت إلى أن علاقة البيئة بالاقتصاد والصناعة والاستثمار مهمة من أجل التنمية المستدامة، وأنه لابد من العمل وبقوة على دمج الأبعاد البيئية في الخطط والسياسات التنموية.

وتابعت أن تكلفة التدهور البيئى في مصر بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2013 وفقا لإحصائيات البنك الدولى، واشارت إلى أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة، ما أدى إلى ملوحة نحو 32% من أراضى الدلتا، و30% من أراضى الوادى.

وأكدت الوزيرة أهمية ممارسة الأنشطة الإنسانية والاقتصادية دون استنزاف أو تدمير للموارد الطبيعية والعمل على الحفاظ عليها لهذا الجيل وللأجيال القادمة للاستفادة منها، وممارسة الأنشطة المختلفة بمراعاة الاستخدام الكفء والذى يمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة مع صيانة الموارد والحفاظ عليها بل والعمل على تنميتها سعيا إلى الاستدامة.