شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تدريب 13 ألفًا من أعضاء الفريق الطبي لرفع كفاءتهم المهنية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع التدريب والبحوث، عن تدريب 13 ألفًا و47 متدربًا من الفريق الطبي خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يونيو من العام الحالي، يأتي هذا في إطار رفع كفاءة مستوى مقدمي الخدمة الصحية، وتأهيل الكوادر البشرية خاصةً في ظل تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، أنه تم تدريب 11 ألفًا و918 متدربًا على دورات في السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى ومجال الكلى الصناعي والتعامل مع حالات الحروق وفي الرعاية المركزة والتنفس الصناعي وطب الطوارئ وإدارة الأزمات وطب الأطفال ورسم القلب والصيدلة والتمريض والطب الوقائي، بالإضافة إلى دورات في الرقابة على الغذاء.

Advertisements

وأضافت الوزيرة، أنه تم تدريب 328 متدربًا في 20 دورة تدريبية في مجالات الرعاية المركزة أطفال ومكافحة العدوى والجلدية وإنعاش القلب أساسي وأطفال ومناظير الركبة وسونار الباطنة وأمراض الجهاز الهضمي، وذلك بالمعهد القومي للتدريب، لافتًا إلى تدريب 251 متدربًا بالإدارة المركزية للبحوث على رفع كفاءة لجان أخلاقيات البحث العلمي ومنهجية البحوث والكتابة العلمية والإحصاء الحيوي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث، إلى أنه تم تدريب 300 متدرب على معايير أمان وسلامة المرضى ومعايير الجودة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و124 متدربًا ضمن برامج المسؤول الحكومي المحترف وثقافة الابتكار واستراتيجيات الحكومة، و49 متدربًا على الأمراض المزمنة الشائعة والتطوير الوظيفي المهني وإدارة الجودة بالمركز الإقليمي بالإسكندرية، و15 متدربًا في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي والمفاهيم الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة بالإضافة إلى 4 متدربين على إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع البحوث الجنائية.

وقالت «حلمي» إنه تم ترشيح 58 من أعضاء الفريق الطبي، للتدريب على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بدولة تايلاند وبرنامج تحسين الجودة ومنحة إدارة المستشفيات المقدمة من جامعة جايكا باليابان، إضافةً إلى منح لتدريب الأطباء بمستشفيات فورتس وأبوللو بالهند، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي والخارجية والحكومة الهندية.