شكرا لقرائتكم خبر عن قبل التشغيل التجريبي غدًا.. 11 معلومة عن مطار العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة الطيران المدني للتشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية، غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

قالت مصادر في وزارة الطيران إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، موضحة أن شركة «مصر للطيران» أنهت تجهيزاتها وتم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.

«المصري اليوم» ترصُد عدد من المعلومات عن مطار العاصمة الإدارية «الدولي»:

1. يمتدّ المبنى الرئيسي على مساحة 5 آلاف متر مربع.

2. يسع 300 راكب في الساعة.

3. يضُم المطار 45 مبنى وبرج مراقبة.

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4. يضُم ممر بطول 3650 مترًا، بعرض 60 مترًا.

5. يحتوي على 8 مواقف للسيارات، بسعة 500 سيارة و20 أتوبيسًا.

6. يُمكن للمطار استقبال الطائرات من الطراز الكبير.

7. تم إنجاز العمل به على نحو 12 شهرًا بدلاً من 24 شهرًا.

8. تم تزويده بأنظمة للإنذار الآلي ضد الحريق، وللتحكم بالدخول.

9. يوجد به أنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل.

10. يربط مطار العاصمة بين طريق «القاهرة- السويس» عن طريق تقاطع حر، ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة.

11. من المُفترض أن يخدم سكان شرق القاهرة، ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن ومحافظات القناة.