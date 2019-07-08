شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل مشروع قانون لتعديل «الجامعات الخاصة» إلى لجنة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور علي عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم الجامعات الخاصة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، كما أحال خلال الجلسة العامة الإثنين 24 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى مقدمة من النواب إلى الحكومة لدراستها واتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من شكاوى.

كما قرر المجلس اعادة تقرير مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إلى لجنة التعليم لاعادة دراسته من جديد، وقال «عبدالعال» انه تمت احالة مشروع قنون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش واخرين إلى الجلسة عقب انتهاء لجنتى الزراعة والتعليم من مناقشته إلا ان لجنة التعليم طلبت اعادته للجنة مرة أخرى لاعادة مناقشة بعض الامور به، وقد قررت اعادته للجنة عى ان تتم مناقشته والانتهاء منه خلال 24 ساعة على ان يعرض على الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

ورفض المجلس طلب رفع الحصانة عن احد النواب لرفع دعوى مباشرة ضده، وقال عبدالعال ان هيئة مكتب المجلس تلقت طلبا لرفع الحصانة عن احد النواب في دعوى مباشرة وانتهى رأى هيئة مكتب المجلس إلى رفض الطلب لعدم تحديد الطالب للادعاء في طلبه وعدم توفر الاشتراطات اللائحية كما انه لم يرفق بطلبه صورة من عريضة الدعوى المباشرة والمستندات المؤيدة لها، ووافق الاعضاء على قرار هيئة المكتب برفض الطلب.