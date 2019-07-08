شكرا لقرائتكم خبر عن «بوابة مصر الرقمية» توقع عقودًا مع 45 شابًا وفتاة للترويج للحرف النوبية التراثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة بوابة مصر للعالم الرقمية ‪EG GATE‬، التابعة لصندوق تحيا مصر، 45 عقدا مع شباب وفتيات من النوبة تابعين لـ10 جمعيات خيرية، وذلك للترويج لمنتجاتهم الحرفية التراثية، صرحت بذلك الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي لبوابة مصر الرقمية.

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وقالت «إبراهيم» إن هذه العقود الجديدة تم توقيعها خلال ملتقى للتشغيل تنظمه في عابدين جمعية ادندان الخيرية بالقاهرة، وذلك استكمالا لجهود بوابة مصر الرقمية لإحياء الصناعات التراثية لأهل النوبة عبر الاستفادة من أحدث آليات التسويق الإلكترونية التي توفرها بوابة مصر الرقمية www.eggate.com، إلى جانب ما تقدمه من خدمات غير مسبوقة لمشروعات الشباب، حيث «نوفر لهم منصة إلكترونية للترويج لمنتجاتهم من خلال بوابة مصر الرقمية التي تتوافر بها جميع خدمات شحن المنتجات إلى جميع دول العالم عبر شبكة من شركائنا من كبرى شركات الشحن العالمية إلى جانب تسوية التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الالكتروني لضمان حقوق المصدرين المصريين وذلك بالتعاون مع كبرى المصارف والمؤسسات المالية العالمية».

وأضافت أن الخدمات التي توفرها بوابة مصر الرقمية للشباب تشمل أيضا تصوير منتجاتهم بأحدث آليات التصوير الرقمي ثلاثي الأبعاد ‪VR‬، إلى جانب خدمات الدعم الفني لصقل قدراتهم التصنيعية والتسويقية.

وأشارت إلى أن ملتقى، ‪الخميس الماضي، جاء استكمالا للنجاح الذي حققته بوابة مصر الرقمية في مجال الترويج للحرف التراثية النوبية، حيث تعاقدت مؤخرا في أسوان مع 20 جمعية للترويج لمنتجات أكثر من 300 شاب وفتاة من النوبة، وذلك خلال ملتقي نظمه منتدى شباب النوبة بالتعاون مع 7 جمعيات خيرية بأسوان ومركز مدينة نصر النوبة برئاسة العميد خالد عبداللطيف والذي كرم بوابة مصر الرقمية على جهودها في إحياء الصناعات والحرف التراثية النوبية التي تتنوع بين تماثيل الجرانيت التي تسترجع عظمة ومهارة الحرف الفرعونية إلى جانب المنتجات الجلدية والملابس النوبية والادوات المنزلية وكلها حرف يدوية نعمل على إحيائها ومنع اندثارها.