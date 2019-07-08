شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بريطاني عن الآثار الغارقة بأسوان: يعرض على «ناشيونال جيوجرافيك» أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى وفد التلفزيون البريطاني، برئاسة المخرجة أوليفيا مود كينج، زيارته لأسوان في إطار الإعداد لفيلم وثائقي عن مصر.

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وقال أحمد على عبيد، مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بأسوان، إن الفيلم الوثائقي egypt lost city drain، ويأتي هذا الفيلم ضمن سلسلة أفلام وثائقية تلقي الضوء على الآثار الغارقة- قديمة وحديثة- في هذه السلسلة المكونة من 10 حلقات، والتي تجمع بين البيانات العلمية والإبداعات الرقمية للكشف عن حطام السفن والكنوز والمدن الغارقة في قاع البحيرات والبحار والمحيطات حول العالم منها خليج المكسيك، نهر النيل، المحيط الهندي، بحر البلطيق والمحيط الأطلسي.

وقام الوفد، الذي يضم المصور ويليم ديفيد، ومهندس الصوت ستورت وارينج، ومساعدة الإنتاج كاترين بينور، بتصوير الفيلم في محافظتي الإسكندرية وأسوان بمنطقة أبوقير ومعبدكوم أمبو ومعبدادفو ومناظر متفرقة من نهر النيل ومنظر عام لنهر النيل وبعض الحقول على جانبي النيل والجزر النيلية.

وتحدث عالم الآثار الخبير في علم المصريات، دكتور بوب بيانكي Bob Bianchi، عن الآثار الغارقة وحضارة مصر العظيمة. وعمل دكتور بوب كخبير في الآثار في مصر ما يقرب من ١٥ عام وجده الأكبر كان مقيم في الإسكندرية. وسيعرض الفيلم الوثائقي على قناة ناشيونال جيوجرافيك خلال أكتوبر المقبل.