شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النقل العام»: حريصون على لائحة جديدة تضمن استقرار وحقوق العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، حرصه للخروج بلائحة تعبر عن مصالح وحقوق ما يقرب من 30 ألف عامل بالهيئة وذلك لمدة 30 سنة قادمة على الأقل، وبما يتماشى مع لوائح ونظم وقوانين الدولة ونظام التشغيل بالهيئة.

صرح بذلك، الاثنين، مجدي حسن على، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، وأضاف أن الاجتماع مع رئيس الهيئة، الأحد، تطرق للحديث حول ضرورة سرعة الانتهاء من مشروع لائحة شؤون العاملين وأن تعبر عن طموحات العمال.

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وأشار «حسن» إلى أن رئيس «الهيئة»أكد على أن مجلس إدارة هيئة النقل العام خلال اجتماعه، أمس، قد استلم نسخة لمراجعتها وعرضها في الجلسة القادمة.

يذكر أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة قد انتهت من أعمالها، يوم الأربعاء الماضي، ودارت نقاشات واختلافات حول بعض المواد الخاصة بالإجازات والأجر الكامل، وأوضح أن مشروع اللائحة المقدم يطالب بأجر وظيفي ومكمل ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦.

ويشار إلى أنه رغم أن هيئة النقل العام ضمن الهيئات العامة غير المخاطبة بالقانون ولكن من حقها عمل لائحة خاصة تتوافق مع القانون العام للعاملين بالدولة وهذا ما أكده قانون إنشاء الهيئات رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ في المادة ٧ بان مجلس الإدارة السلطة المختصة ومن حقها إعداد لوائحها وانظمتها بما يتماشى مع صالح الهيئة.