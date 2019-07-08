شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بذهبية مونتريال.. رمضان درويش «حُصان الجودو الأسود» (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إحنا 4 أخوات، والدتي اختارت لنا لعبة (الجودو) من صُغرنا»، هكذا يسِرد لاعب الجودو المصري، رمضان درويش، والفائز بذهبية مونتريال بكندا، أمس الأحد، بداية مشواره مع رياضة الجودو، لم يختر «درويش» اسمه، ولم يختر حُبه للجودو أيضًا، فأصبحت الرياضة تجري في عروقه مثل الدماء، فمنزل الأسرة الصغير يعرف الجودو، كما يعرِف الماء والهواء.

وحيدًا كما فرع الصبّار، تحدى «درويش» كل المصاعب، إلى أن أصبح أحد أهم لاعبي المنتخب الوطني للجودو في الوقت الحالي، نظرًا لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة، ونجح في حصاد عديد من الألقاب والميداليات، بداية من أول بطولة عالم حصدها، عندما كان ناشئًا، لم يتجاوز عمره 20 عامًا، وإلى أن حاز على الميدالية الذهبية في منافسات وزن -١٠٠ كجم ببطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في الفترة من ٥ إلى ٧ يوليو بمونتريال بكندا.

رمضان درويش- لاعب الجودو المصري

في 2017، ظهر «درويش» على شاشات التلفاز، بصفته أحد أبطال اللعبة في مصر، لكن البطل الدولي، المُصنف «السابع» على المستوى العالمي، كان يشكو من «قلة اهتمام» المسئولين في مصر باللعبة، كما قال في برنامج «حصاد الأسبوع»: «علاقتي بالاتحاد إني أقولهم (أنا عاوز أسافر بطولة مثلاً)، يقولولي (مينفعش)، فبمشي».

وأضاف، متحدثًا عن الحقيقة «المُرة»: «أنا بصرف على اللعبة من البطولات، عُمري ما أخدت مرتب شهري من الاتحاد، مفيش أي دعم بيطلع لي».

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رغم عدم شعبيّة لعبة «الجودو» في مصر، إلا أن «درويش» لم يترُك الأمل، إذ حصل على ميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، التي نظمتها إسبانيا، 2018، وصُنفَ على أنه حقق إنجازات «لم يسبقه إليها أي لاعب مصري».

رمضان درويش- لاعب الجودو المصري

في ديسمبر 2018، هاجمت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى، لاعب الجودو المصرى رمضان درويش بعدما رفض مصافحة رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلى موشية فونتى، واصفة ذلك بـ«الفضيحة في المحافل الدولية وخلط السياسة بالرياضة».

وفي يوليو 2019، فاز رمضان درويش، لاعب المنتخب الوطني للجودو، وأحرز درويش الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب كندا شادي النحاس، الأمر الذي سيُساعده في حسين تصنيفه الدولي والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

رمضان درويش- لاعب الجودو المصري

وتأهل درويش للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على لاعب البرازيل ليوناردو كونسالفيس، وكان البطل المصري قد فاز في كل مبارياته بالمجموعة الأولى أمام لاعبا كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

يحلُم «درويش» بالفوز بميدالية في أولمبياد 2020، التي ستنظمها العاصمة اليابانية طوكيو.