شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتفقد المشروعات المائية على ترعة السلام بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة مشروع تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام، الذي يهدف لتحقيق تنمية شاملة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عـن المناطق المُكدسة بالسكان في الوادي وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا للوادي.

وتفقد الوزير محطتي صرف الفارما الجديدة وبالوظة وسحارة ومحطة ترعة السلام (4) والأراضي التي تم إزالة المزارع السمكية المخالفة بها بمنطقة سهل الطينة، حيث يقوم المستثمرون والمنتفعون بالتحول للاستزراع النباتي، وهو ما أدى إلى توفير كميات كبيرة من مياه الرى التي كانت تهدر في المزارع السمكية.

وقال عبدالعاطي إنه تم إطلاق المياه بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق في زمام 125 ألف فدان والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية القومية لمشروع ترعة السلام بيناء، حيث تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بتكلفة حوالي 221 مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 86.500 كيلو بتكلفة إجمالية حوالي 560 مليون جنيه.

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وأضاف أنه بالنسبة لمنطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان فقد تم الانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية وإنشاء الجسر الواقي ورصف الطرق بالمنطقة وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال حوالي340 مليون جنيه، و5 قري توطين بتكلفة حوالي 120 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان فقد تم الانتهاء من تنفيذ ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35.50 كم بتكلفة حوالي 177 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية بتكلفة حوالي 712 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الهمة والجهد للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات التي تم تفقدها لإمكان الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وبما يؤدي إلى دفع عملية التنمية الشاملة بسيناء، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنمية ودفع العمل بالمشروعات القومية الكبرى.

ومن جانبه، قال المهندس السيد علي شلبي، رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، إنه بخصوص منطقتي رابعة وبئر العبد فإنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 13 مأخذًا لري زمام 48142 فدانًا، وأنه جارى العمل في تنفيذ 10 مآخذ لري 65984 فدانًا باستثمارات إجمالية قدرها 985 مليون جنيه.

وزير الرى يتفقد المشروعات المائية علي ترعة السلام بسيناء