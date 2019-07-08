شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: تطبيق الساعات المعتمدة في 23 كلية ومعهدًا بـ2020.. و2019 لـ«تدويل التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، رئيس مؤسسة شركاء التعليم العالي في ولاية تكساس الأمريكية، الدكتور ديفيد واتس، لمناقشة التعاون بين الجانبين.

وتهدف المناقشات إلى عقد شراكة لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل وتطوير مهارات الطلاب، والحصول على فرص عمل محلية ودولية، من خلال تقديم برامج تعليم الكترونى on line وفق أحدث أساليب التدريس العالمية، والحصول على شهادة معتمدة.

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وأكد «جابر» حرص جامعة الإسكندرية على مواكبة وسائل التعليم المتطورة للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب، منها نظام الدراسة on line، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية خصصت عام 2019 لتدويل التعليم بالجامعة وتطوير المناهج والبرامج الدراسية.

وأضاف أن كليات الجامعة حولت لوائحها الدراسية لنظام الساعات المعتمدة، وستبدأ تطبيق هذا النظام اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020، على مرحلة البكالوريوس، وبدء تطبيق نظام الكليات المجتمعية لتقديم البرامج الأكاديمية والتطبيقية المتخصصة للطلاب، فضلاً عن برامج التدريب التقنى والمهنى لتأهيل الكوادر لمتطلبات سوق العمل.

وأشاد الدكتور ديفيد واتس بالطفرة التي تشهدها مصر بشأن الارتقاء بجودة التعليم العالي، مؤكدًا تميز جامعة الإسكندرية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وحرصها على مواكبة التطوير العالمي، موضحًا أن مؤسسته تركز على دراسة متطلبات سوق العمل وتقديم البرامج المؤهلة لهذه الاحتياجات، وأن سوق العمل العالمي والأمريكي يمكنه أن يستوعب خريجى هذه البرامج، نظرا لانها تمنح الطلاب شهادة معتمدة فور اجتيازهم لهذه البرامج.

حضر اللقاء الدكتور محمد إسماعيل، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.