شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بالحرارة يصل 3 درجات نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 39درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة يبدأ من غد الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن الارتفاع طفيف يصل 3 درجات بنهاية الأسبوع.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العظمى بالقاهرة لن تتجاوز الـ39 درجة، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار نسب الرطوبة بالقاهرة لتصل 80% فى الصباح وتصل لـ 90% بالسواحل .

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وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه وتجنب التعرض للشمس.