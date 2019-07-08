شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: مستشفيات المنظومة الجديدة تقدم خدمات بأعلى مستويات الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والخدمات التى تقدمها المستشفيات للمنتفعين خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية. وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنشآت الطبية التى تقدم خدمات المنظومة الجديدة، منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعليها رقابة مشددة . وأوضح أشرف إسماعيل، أن لدينا 20 وحدة و7 مستشفيات وتم تسجيل 5 وحدات ومستشفى ليقدموا الخدمة وفق أعلى المواصفات، مضيفا أن مستوى الرعاية متقدم للغاية.

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