شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مشروع تنمية شمال سيناء يهدف لاستصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الموارد المائية والرى، عن أن مشروع تنمية شمال سيناء يهدف إلى استصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام وتحقيق التنمية الشاملة، وخلق مجتمعات عمرانيـة جـديدة، بغــرض التخفيف عـن المنـاطق المكدسة بالسكان فى الوادى وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.

وأعلنت الوزارة فى تصريحات صحفية اليوم، أنها انتهت من تنفيذ أعمال البنية القومية للمشروع حيث تم الانتهاء من سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بتكلفة حوالى 221 مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 86.500 كيلو بتكلفة إجمالية حوالى 560 مليون جنيه، وبالنسبة لمنطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان فقد تم الانتهاء من فروع الرى والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية وإنشاء الجسر الواقى ورصف الطرق بالمنطقة وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال حوالى 340 مليون جنيه و 5 قرى توطين بمنطقة سهل الطينة بتكلفة 120 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لمنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان تم الانتهاء من تنفيذ ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35.50 كيلو متر بتكلفة حوالى 177 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ فروع الرى والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية بتكلفة حوالى 712 مليون جنيه، إطلاق المياه بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق فى زمام 125 ألف فدان.

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من جانبه، أكد المهندس السيد شلبى رئيس قطاع الموارد المائية والرى و البنية القومية بشمال سيناء، أنه بخصوص منطقتى رابعة وبئر العبد فإنه قد تم الانتهاء من تنفيذ (13) مآخذ لرى زمام 48 ألف و 142 فدان، وجارى العمل فى تنفيذ (10) مآخذ لرى زمام 65 ألف و 984 فدان باستثمارات اجمالية قدرها 985 مليون جنيه.

وقالت الوزارة، أن المستثمرين والمنتفعين يقومون بالتحول للاستزراع النباتى، وهو ما أدى إلى توفير كميات كبيرة من مياه الرى التى كانت تهدر فى المزارع السمكية، حيث قامت الوزارة بإزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقة سهل الطينة.

وأكدت الوزارة، على ضرورة بذل المزيد من الهمة والجهد لنهو الأعمال المتبقية بالمشروعات التى تم تفقدها لإمكان الاستفادة من الاستثمارات المنفذه، وبما يؤدى إلى دفع عملية التنمية الشاملة بسيناء، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية، ودفع العمل بالمشروعات القومية الكبرى.